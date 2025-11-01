Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Falleció el joven motociclista que había sido trasladado tras el accidente en Avenida Carmen y 9 de Julio

Las Flores

Falleció el joven motociclista que había sido trasladado tras el accidente en Avenida Carmen y 9 de Julio

Foto del avatar

Publicado

hace 1 hora

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Tras varios días de internación, se confirmó el fallecimiento del joven motociclista que había protagonizado un grave accidente el domingo 26 de octubre en la intersección de Avenida Carmen y 9 de Julio, en la ciudad de Las Flores.

El siniestro se produjo cuando, por causas que aún se investigan, una motocicleta Honda XR Tornado 250 cc colisionó con un automóvil Volkswagen Polo, resultando el conductor del rodado menor con lesiones de extrema gravedad.

El joven fue asistido en primera instancia en el Hospital Local, donde se le practicaron maniobras de estabilización, y posteriormente fue trasladado a un centro de mayor complejidad, permaneciendo varios días internado en estado crítico. Lamentablemente, falleció días después a raíz de las graves heridas sufridas en el impacto.

Te puede interesar:

Operativo de seguridad por el Encuentro de Motos de Altas Cilindradas en Las Flores

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía Comunal, personal del Centro de Monitoreo Local y la Policía Científica de Azul, preservando la escena y realizando las pericias correspondientes. Los vehículos fueron secuestrados para su peritaje técnico.

La causa continúa bajo la carátula de “Homicidio culposo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia