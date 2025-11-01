Falleció el joven motociclista que había sido trasladado tras el accidente en Avenida Carmen y 9 de Julio

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Tras varios días de internación, se confirmó el fallecimiento del joven motociclista que había protagonizado un grave accidente el domingo 26 de octubre en la intersección de Avenida Carmen y 9 de Julio, en la ciudad de Las Flores.

El siniestro se produjo cuando, por causas que aún se investigan, una motocicleta Honda XR Tornado 250 cc colisionó con un automóvil Volkswagen Polo, resultando el conductor del rodado menor con lesiones de extrema gravedad.

El joven fue asistido en primera instancia en el Hospital Local, donde se le practicaron maniobras de estabilización, y posteriormente fue trasladado a un centro de mayor complejidad, permaneciendo varios días internado en estado crítico. Lamentablemente, falleció días después a raíz de las graves heridas sufridas en el impacto.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía Comunal, personal del Centro de Monitoreo Local y la Policía Científica de Azul, preservando la escena y realizando las pericias correspondientes. Los vehículos fueron secuestrados para su peritaje técnico.

La causa continúa bajo la carátula de “Homicidio culposo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores.