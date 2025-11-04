Fue sorprendido en pleno robo de cables y quedó detenido por la Sub DDI

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones Las Flores procedió a la aprehensión de un ciudadano de esta ciudad por el delito de Tentativa de Robo Infraganti.

Según fuentes judiciales, en horas de la tarde de ayer, mientras efectivos de la mencionada dependencia realizaban tareas de prevención de delitos y faltas en general, fueron alertados vía radial por la Jefatura de Policía Comunal Las Flores sobre una situación sospechosa.

Al constituirse en un predio ubicado en la intersección de Avenida Abel Guaresti y Avenida del Oeste, el personal constató la presencia de un individuo que se encontraba sustrayendo cableado del alumbrado público desde la línea municipal.

Con apoyo de efectivos de la Policía Comunal, se procedió a la aprehensión del sujeto, quien fue trasladado a la sede de la Sub DDI local, donde se labraron las actuaciones de rigor por los delitos de “Robo en grado de tentativa, violación de domicilio y resistencia a la autoridad”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, del Departamento Judicial Azul.

Asimismo, se procedió al secuestro de una pinza de cortar alambres y del motovehículo en el que se desplazaba el aprehendido, quien permanece alojado en la dependencia policial.