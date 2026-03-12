Las Flores
Identificaron al motociclista involucrado en el choque que dejó a un menor herido
La policía identificó al motociclista involucrado en el choque que dejó a un menor con fractura de clavícula en Av. Sarmiento. El hecho es investigado como “lesiones culposas” y la causa continúa bajo intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores.
Tras el hecho ocurrido el pasado 10 de marzo en Av. Sarmiento entre 25 de Mayo y Av. San Martín, donde un menor que circulaba en bicicleta resultó herido tras ser embestido por una motocicleta, se conocieron nuevos avances en la investigación.
Según informaron fuentes policiales, el hecho es investigado bajo la carátula de “Lesiones culposas”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, perteneciente al Departamento Judicial Azul.
De acuerdo a lo establecido en las primeras actuaciones, una motocicleta Honda Wave color blanca, conducida por un masculino, colisionó con un menor de edad que circulaba en una bicicleta tipo mountain bike marca Vairo. Conforme a los datos recabados, el menor se desplazaba en sentido contrario al de circulación obligatoria, produciéndose el impacto.
La mamá del menor atropellado pidió conciencia al motociclista que se dio a la fuga: “Sólo te pido que recapacites sobre tu accionar”
Tras el choque, el conductor de la motocicleta se dio a la fuga, mientras que el menor fue asistido por una ambulancia del SAME y trasladado al hospital local, donde el médico de guardia diagnosticó fractura de clavícula izquierda.
En el lugar del hecho trabajó personal policial, que realizó toma de testimonios y pericias correspondientes. Posteriormente se logró identificar al conductor de la motocicleta como Laureano Nicolás, de 18 años, para quien se procede conforme a las directivas de la Fiscalía interviniente.
Además, se procedió al recogimiento del motovehículo involucrado, mientras que la causa continúa en etapa investigativa a la espera de nuevas directivas judiciales.
