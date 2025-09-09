Impacto entre un auto y una motocicleta: asistida la conductora del rodado menor

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la tarde de este martes 9 se registró un accidente de tránsito que involucró a un automóvil Volkswagen Bora y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor debió ser asistida por el servicio de emergencias SAME, presentando golpes en el tobillo y la rodilla. Por su parte, el conductor del vehículo de mayor porte resultó ileso.