Las Flores
Incendio de basura en la Laguna La Blanca: intervino una dotación de Bomberos
En la mañana de este viernes, siendo las 09:57 horas, se convocó a la guardia de Bomberos Voluntarios de Las Flores a raíz de un incendio de basura registrado en la zona de la Laguna La Blanca.
Hasta el lugar acudió el Móvil N° 28, bajo la coordinación del Sargento Rodríguez Jorge, quien junto a su equipo llevó adelante las tareas necesarias para controlar y extinguir el foco ígneo, evitando su propagación hacia sectores cercanos.
El operativo se desarrolló con normalidad y no se reportaron personas heridas. Desde el cuartel recuerdan la importancia de evitar la quema de residuos y alertar de inmediato ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para el ambiente o la comunidad.
