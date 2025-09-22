Siniestro vial en la intersección de San Martín y General Paz

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La jornada de este lunes comenzó con un siniestro vial a las 7.15 hs aproximadamente en una de las esquinas más transitadas de la ciudad: la intersección de avenidas San Martín y General Paz.

El hecho ocurrió cuando un automóvil, conducido por una mujer que se dirigía a llevar a un menor a la escuela, transitaba por avenida General Paz, y fue impactado por una camioneta que circulaba por avenida San Martín.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque ambos vehículos sufrieron daños materiales.

El tránsito fue asistido por personal policial, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. Se recuerda a la comunidad extremar las precauciones al conducir, especialmente en horarios pico y en cruces de alta circulación.