Las Flores
Siniestro vial en la intersección de San Martín y General Paz
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La jornada de este lunes comenzó con un siniestro vial a las 7.15 hs aproximadamente en una de las esquinas más transitadas de la ciudad: la intersección de avenidas San Martín y General Paz.
El hecho ocurrió cuando un automóvil, conducido por una mujer que se dirigía a llevar a un menor a la escuela, transitaba por avenida General Paz, y fue impactado por una camioneta que circulaba por avenida San Martín.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque ambos vehículos sufrieron daños materiales.
Triple choque de camiones en la Ruta 3: un transportista de Las Flores entre los involucrados
El tránsito fue asistido por personal policial, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. Se recuerda a la comunidad extremar las precauciones al conducir, especialmente en horarios pico y en cruces de alta circulación.
Siniestro vial en la intersección de San Martín y General Paz
El Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre
Corte de tránsito en Avenida Independencia, altura vías del ferrocarril: ¿A qué se debe?
Corte programado de energía para mañana martes
Formación en IA y Ciencia de Datos: Las Flores proyecta su futuro en la economía del conocimiento
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras