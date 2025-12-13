Tres personas heridas tras un despiste y vuelco en Ruta 30

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Tres personas resultaron heridas este sábado luego de protagonizar un accidente de tránsito en la Ruta Provincial N° 30, en dirección a Rauch y Las Flores.

Un vehículo Volkswagen, con tres ocupantes provenientes de la ciudad de Buenos Aires, volcó en la mencionada ruta por razones que no fueron confirmadas. Se estima que el conductor perdió el control del rodado que despistó y volcó sobre la banquina.

Según informó el comisario Gabriel Sosa, tanto el conductor como los dos acompañantes masculinos no presentaron lesiones graves, mientras que la mujer fue trasladada al Hospital Municipal y se mantiene en observación para descartar fracturas.

La UFI N° 9, a cargo de la doctora Laura Margaretic interviene en la investigación. Se espera el informe final sobre el estado de salud de la mujer para determinar el grado de las lesiones.

Personal Policial, de Bomberos y emergencias del Hospital local intervinieron en auxilio de las personas víctimas del siniestro.