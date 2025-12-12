Un hombre terminó hospitalizado tras chocar contra un poste en Pellegrini y Belgrano

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este viernes, alrededor de las 13:30 horas, se produjo un incidente vial en la intersección de Pellegrini y Belgrano, donde un masculino mayor de edad perdió el control y terminó impactando contra un poste.

Tras el golpe, el hombre recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado al hospital para una mejor evaluación médica.

Hasta el momento no se brindaron detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Las autoridades trabajan para establecer las causas del accidente.