Dónde voto: cómo consultar el padrón de las elecciones 

Este domingo 7 de septiembre los florenses eligen autoridades y pueden verificar de forma online el padrón electoral definitivo. El sistema permite conocer el lugar de votación, el número de mesa y el orden en el listado, agilizando así el proceso durante la jornada electoral.
Los florenses que participen este domingo 7 de septiembre en las elecciones 2025 ya pueden consultar el padrón electoral definitivo. Esta herramienta resulta fundamental para que cada votante sepa con precisión dónde debe presentarse y agilizar así el proceso durante la jornada electoral.

Hacé click acá para consultar donde votas

El padrón no solo indica el establecimiento asignado, sino también la dirección, el número de mesa y el orden en la lista de votantes. Contar con esta información de antemano permite evitar confusiones, reducir demoras y contribuir a un proceso de votación más organizado y dinámico.

El procedimiento es sencillo y puede realizarse en pocos minutos desde cualquier dispositivo con acceso a internet:
– Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.
– Escribir el número de DNI.
– Seleccionar el sexo tal como figura en el documento.Completar el campo de verificación.
– Hacer clic en el botón “Consultar”.

Al instante, el sistema mostrará los datos completos: nombre y dirección de la escuela designada, distrito, mesa y número de orden dentro del padrón.

De esta forma, la consulta previa no solo beneficia al votante, que llega a su mesa con toda la información necesaria, sino también al sistema electoral, que gana en fluidez y organización durante una jornada clave para la provincia.

