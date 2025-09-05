Elecciones 2025 en Las Flores: todos los candidatos y boletas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este domingo los florenses concurrirán a las urnas para elegir a sus representantes en el Honorable Concejo Deliberante y el Consejo Escolar, en el marco de las elecciones legislativas 2025.

En el plano local, los vecinos tendrán cuatro alternativas en el cuarto oscuro, cada una con sus candidatos y propuestas:

Todos por Las Flores – Fuerza Patria : lista oficialista encabezada por Fernando “Gareca” Muñiz y Ariana Pertusi. Ver lista completa

: lista oficialista encabezada por Fernando “Gareca” Muñiz y Ariana Pertusi. Ver lista completa Somos Buenos Aires – UCR y aliados : propuesta encabezada por Guillermina Gómez y Bruno Cáceres. Ver lista completa

: propuesta encabezada por Guillermina Gómez y Bruno Cáceres. Ver lista completa La Libertad Avanza – Las Flores : propuesta encabeza por Bernardo Lemma y Laura Caraminola. Ver lista completa

: propuesta encabeza por Bernardo Lemma y Laura Caraminola. Ver lista completa Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad: con su habitual presencia en la ciudad, se presenta con Fúlvia Condorí y Gastón Romagnoli. Ver lista completa



Los comicios legislativos en Las Flores son clave para definir la integración del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar, órganos fundamentales para el control y la generación de políticas locales.

La votación será este domingo 7 de septiembre, y desde las fuerzas políticas hicieron un llamado a la participación ciudadana, recordando la importancia del voto como herramienta democrática.