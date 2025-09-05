Las Flores
Elecciones 2025 en Las Flores: todos los candidatos y boletas
Los postulantes que participarán en la contienda electoral del domingo 7 de septiembre.
Este domingo los florenses concurrirán a las urnas para elegir a sus representantes en el Honorable Concejo Deliberante y el Consejo Escolar, en el marco de las elecciones legislativas 2025.
Los florenses irán a las urnas para elegir a sus nuevos representantes en el Honorable Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar. En esta oportunidad, se renovarán 7 bancas de concejales y 3 cargos en el Consejo Escolar.
En el plano local, los vecinos tendrán cuatro alternativas en el cuarto oscuro, cada una con sus candidatos y propuestas:
- Todos por Las Flores – Fuerza Patria: lista oficialista encabezada por Fernando “Gareca” Muñiz y Ariana Pertusi. Ver lista completa
- Somos Buenos Aires – UCR y aliados: propuesta encabezada por Guillermina Gómez y Bruno Cáceres. Ver lista completa
- La Libertad Avanza – Las Flores: propuesta encabeza por Bernardo Lemma y Laura Caraminola. Ver lista completa
- Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad: con su habitual presencia en la ciudad, se presenta con Fúlvia Condorí y Gastón Romagnoli. Ver lista completa
Los comicios legislativos en Las Flores son clave para definir la integración del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar, órganos fundamentales para el control y la generación de políticas locales.
La votación será este domingo 7 de septiembre, y desde las fuerzas políticas hicieron un llamado a la participación ciudadana, recordando la importancia del voto como herramienta democrática.
