Elecciones Legislativas 2025: más de 23 mil florenses habilitados para votar

Hoy, domingo 7 de septiembre, los vecinos de Las Flores concurrirán a las urnas para participar de las elecciones legislativas 2025. Según el padrón oficial, en la ciudad están habilitados 23.100 ciudadanos para emitir su voto.

Los comicios definirán la renovación parcial del Honorable Concejo Deliberante y del Consejo Escolar, en una jornada que contará con cuatro opciones locales en el cuarto oscuro, representando a distintos espacios políticos.

Desde la Justicia Electoral recordaron que el voto es obligatorio y que las mesas abrirán a las 8:00 y cerrarán a las 18:00. Además, se recomienda a los votantes concurrir con su DNI habilitante y verificar previamente el lugar de votación en el padrón.

Estas elecciones serán clave para definir el rumbo político de la ciudad en los próximos años, y se espera una importante participación ciudadana, como ha sido tradición en el distrito.