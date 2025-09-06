Las Flores
Elecciones Legislativas 2025: más de 23 mil florenses habilitados para votar
El domingo los florenses irán a las urnas. Serán elecciones clave para la conformación de Concejo Deliberante desde diciembre.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Hoy, domingo 7 de septiembre, los vecinos de Las Flores concurrirán a las urnas para participar de las elecciones legislativas 2025. Según el padrón oficial, en la ciudad están habilitados 23.100 ciudadanos para emitir su voto.
Los comicios definirán la renovación parcial del Honorable Concejo Deliberante y del Consejo Escolar, en una jornada que contará con cuatro opciones locales en el cuarto oscuro, representando a distintos espacios políticos.
Desde la Justicia Electoral recordaron que el voto es obligatorio y que las mesas abrirán a las 8:00 y cerrarán a las 18:00. Además, se recomienda a los votantes concurrir con su DNI habilitante y verificar previamente el lugar de votación en el padrón.
Dónde voto: cómo consultar el padrón de las elecciones
Estas elecciones serán clave para definir el rumbo político de la ciudad en los próximos años, y se espera una importante participación ciudadana, como ha sido tradición en el distrito.
Las Flores obtuvo la Declaración de Emergencia y Desastre Agropecuario por los excesos hídricos
Dónde voto: cómo consultar el padrón de las elecciones
Las Flores estuvo presente en el Congreso de Historia de los Pueblos
Elecciones Legislativas 2025: más de 23 mil florenses habilitados para votar
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras