Las Flores
Se realizarán las capacitaciones presenciales en Las Flores para autoridades de mesa de cara a las elecciones legislativas provinciales
El miércoles 27 de agosto se realizarán las capacitaciones presenciales de las ciudadanas y los ciudadanos que han sido designados como autoridades de mesa de Las Flores para las elecciones del próximo 7 de septiembre, en las que se renovarán cargos legislativos provinciales y municipales.
Las mismas se llevarán a cabo en el Centro Universitario de Las Flores, en dos cursos: a las 11.30 y a las 14.30 hs. Quienes deseen asistir, deberán ingresar a www.capacitacionelectoral.gob.ar, y seleccionar “Autoridades de Mesa – Provincia de Buenos Aires”. Luego, en la opción “Capacitación Presencial” seleccionarán el botón “Solicitar turno”. Por último, deberán optar por “Buenos Aires” para acceder a la oferta de cursos que se dictarán en cada municipio. También es posible acceder directamente al sistema de inscripción ingresando a https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/.
La iniciativa, que se desarrollará en toda la provincia, cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias y se extenderá hasta el 5 de septiembre. Tiene como objetivo que las autoridades de mesa puedan optar por la modalidad presencial como alternativa o complemento de la virtual.
Durante dos semanas, se dictarán un total de 264 cursos en toda la provincia. Una parte se realizará en sedes universitarias, a cargo de docentes seleccionados por las propias casas de estudio, mientras que para los restantes se pondrán a disposición espacios de instituciones públicas provinciales, y serán dictados por personal de la Secretaría Electoral. De este modo, se dispondrá de capacitaciones en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué municipios son y qué se elige en la quinta sección electoral?
Este esquema integral de capacitaciones se implementó por primera vez en las elecciones del año 2023. Este año, contempla la articulación del Juzgado Federal N°1 de La Plata con la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación-, las Universidades Nacionales y Provinciales públicas con asiento en la provincia de Buenos Aires, y la Universidad Atlántida.
La formación de las autoridades de mesa es una de las fases más importantes de la organización del proceso electoral, ya que son quienes velan por el correcto desarrollo del acto eleccionario durante la jornada de votación.
Aunque estas capacitaciones están destinadas a las autoridades de mesa convocadas para las elecciones provinciales, el juzgado electoral informó que se repetirán para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, en las que se implementará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).
Se realizarán las capacitaciones presenciales en Las Flores para autoridades de mesa de cara a las elecciones legislativas provinciales
