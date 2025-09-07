Las Flores
Todos por Las Flores ganó las elecciones legislativas
En una reñida jornada electoral, la lista oficialista Todos por Las Flores – Fuerza Patria, encabezada por Fernando “Gareca” Muñiz, se impuso en las elecciones legislativas locales con el 38,99 % de los votos (5.394 sufragios).
Muy cerca quedó Bernardo Lemma, candidato de La Libertad Avanza, quien alcanzó el 38,32 % (5.243 votos), confirmando la polarización que marcó la elección.
En tercer lugar se ubicó Guillermina Gómez, de Somos Buenos Aires – Nuevos Aires, con el 19,05 % (2.643 votos), mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, representado por Fúlvia Condorí, obtuvo el 2,35 % (335 votos).
El ascenso de La Libertad Avanza y el retroceso radical en Las Flores
Con estos resultados, el oficialismo logró imponerse en unos comicios de medio término que suelen ser especialmente complejos. Desde el búnker de campaña, Muñiz celebró la victoria y destacó:
“Este esfuerzo con una victoria ajustada, el resultado es el que esperábamos: estar al frente en unas elecciones que son muy difíciles en los turnos de medio término”.
La jornada dejó en evidencia una fuerte disputa entre el oficialismo y La Libertad Avanza, que se definió por una diferencia mínima de apenas 151 votos.
