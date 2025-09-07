Todos por Las Flores ganó las elecciones legislativas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En una reñida jornada electoral, la lista oficialista Todos por Las Flores – Fuerza Patria, encabezada por Fernando “Gareca” Muñiz, se impuso en las elecciones legislativas locales con el 38,99 % de los votos (5.394 sufragios).

Muy cerca quedó Bernardo Lemma, candidato de La Libertad Avanza, quien alcanzó el 38,32 % (5.243 votos), confirmando la polarización que marcó la elección.

En tercer lugar se ubicó Guillermina Gómez, de Somos Buenos Aires – Nuevos Aires, con el 19,05 % (2.643 votos), mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, representado por Fúlvia Condorí, obtuvo el 2,35 % (335 votos).

Con estos resultados, el oficialismo logró imponerse en unos comicios de medio término que suelen ser especialmente complejos. Desde el búnker de campaña, Muñiz celebró la victoria y destacó:

“Este esfuerzo con una victoria ajustada, el resultado es el que esperábamos: estar al frente en unas elecciones que son muy difíciles en los turnos de medio término”.

La jornada dejó en evidencia una fuerte disputa entre el oficialismo y La Libertad Avanza, que se definió por una diferencia mínima de apenas 151 votos.