Todos por Las Flores lanzó oficialmente su lista de candidatos en el corazón del Parque Plaza Montero

En una tarde soleada de martes, el espacio político Todos por Las Flores – Fuerza Patria llevó a cabo la presentación oficial de sus postulantes a concejales y consejeros escolares. El acto tuvo lugar en la reserva natural del Parque Plaza Montero, frente al tradicional cartel de Las Flores, un sitio elegido por su valor simbólico para la actual gestión de Alberto Gelené, quien lo definió como “el primer sueño cumplido, hace ya dos décadas”.

El encuentro reunió a familiares, amigos, funcionarios, trabajadores municipales y vecinos simpatizantes, que sumaron cerca de un centenar de asistentes. Todos escucharon con atención a los distintos oradores que integran la lista.

El primero en tomar la palabra fue el presidente del espacio y actual titular del Concejo Deliberante, profesor Fabián Blanstein, quien destacó la elección del lugar y la trayectoria de cada candidato: “No están aquí por azar, sino porque han demostrado compromiso y trabajo desde sus lugares”.

Luego, el intendente Alberto Gelené agradeció el apoyo y la presencia de los vecinos, transmitiendo su orgullo por el equipo conformado. Ratificó su respaldo al gobernador Axel Kicillof y cuestionó la gestión nacional, instando a la comunidad a acompañar la propuesta: “Esta lista nos representa; con sus ideas, proyectos y energía, va a fortalecer a todos los florenses”.

El cierre estuvo a cargo del primer candidato a concejal, profesor Fernando Gareca Muñiz, quien subrayó el compromiso colectivo de la nómina: “En equipo todo es más fácil, y hoy tenemos la responsabilidad de respaldar una gestión que demuestra resultados concretos”. Asimismo, convocó a participar activamente en las elecciones: “Votar es la herramienta que nos da la democracia, y nosotros pondremos el cuerpo para honrar ese compromiso”.