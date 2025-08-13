Las Flores
Todos por Las Flores lanzó oficialmente su lista de candidatos en el corazón del Parque Plaza Montero
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En una tarde soleada de martes, el espacio político Todos por Las Flores – Fuerza Patria llevó a cabo la presentación oficial de sus postulantes a concejales y consejeros escolares. El acto tuvo lugar en la reserva natural del Parque Plaza Montero, frente al tradicional cartel de Las Flores, un sitio elegido por su valor simbólico para la actual gestión de Alberto Gelené, quien lo definió como “el primer sueño cumplido, hace ya dos décadas”.
El encuentro reunió a familiares, amigos, funcionarios, trabajadores municipales y vecinos simpatizantes, que sumaron cerca de un centenar de asistentes. Todos escucharon con atención a los distintos oradores que integran la lista.
El primero en tomar la palabra fue el presidente del espacio y actual titular del Concejo Deliberante, profesor Fabián Blanstein, quien destacó la elección del lugar y la trayectoria de cada candidato: “No están aquí por azar, sino porque han demostrado compromiso y trabajo desde sus lugares”.
Con la presencia de Kreplak, inauguran el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Héctor Muñiz”
Luego, el intendente Alberto Gelené agradeció el apoyo y la presencia de los vecinos, transmitiendo su orgullo por el equipo conformado. Ratificó su respaldo al gobernador Axel Kicillof y cuestionó la gestión nacional, instando a la comunidad a acompañar la propuesta: “Esta lista nos representa; con sus ideas, proyectos y energía, va a fortalecer a todos los florenses”.
El cierre estuvo a cargo del primer candidato a concejal, profesor Fernando Gareca Muñiz, quien subrayó el compromiso colectivo de la nómina: “En equipo todo es más fácil, y hoy tenemos la responsabilidad de respaldar una gestión que demuestra resultados concretos”. Asimismo, convocó a participar activamente en las elecciones: “Votar es la herramienta que nos da la democracia, y nosotros pondremos el cuerpo para honrar ese compromiso”.
Policía Comunal y GAD realizaron allanamiento por narcomenudeo, secuestro de cocaína y marihuana, un aprehendido
Trasladaron al productor agropecuario florense a la Unidad N° 2 de Sierra Chica acusado por abuso sexual agravado
Colisión contra animal vacuno en Ruta Provincial 30, a la altura de El Gualicho: solo daños materiales
Tragedia en la ciudad: joven motociclista murió tras un brutal choque contra un automóvil en Av. Sarmiento y Alem
Una motociclista resultó herida tras colisión con automóvil en Av. San Martín y 9 de Julio
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras