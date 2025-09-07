Todos por Las Flores se impuso en las legislativas: “El apoyo de los ciudadanos nos impulsa a seguir transformando la ciudad”

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En una elección marcada por la incertidumbre nacional y el impacto de los recortes que golpean a la provincia y a los municipios, Todos por Las Flores – Fuerza Patria logró reafirmar su espacio político en el plano local con un ajustado triunfo en las elecciones legislativas 2025.

El candidato a concejal Fernando “Gareca” Muñiz, cabeza de lista del oficialismo, se mostró satisfecho con el resultado y en el búnker expresó:

“Este esfuerzo con una victoria ajustada, el resultado es el que esperábamos: estar al frente en las elecciones, que siempre son muy difíciles en los turnos de medio término”.

Con esta victoria, el oficialismo no solo aseguró su liderazgo en el Concejo Deliberante, sino que también envió un mensaje claro a la comunidad: seguir adelante con el proyecto de transformación de la ciudad iniciado en los últimos años.

“El apoyo de los ciudadanos nos impulsa a seguir transformando Las Flores, trabajando con compromiso y con la misma energía de siempre”, subrayó Muñiz ante militantes y simpatizantes que acompañaron la celebración.

El resultado, ajustado frente a la oposición, marca un escenario de paridad política, pero también ratifica la vigencia del espacio que conduce el intendente Alberto Gelené, que vuelve a posicionar a Todos por Las Flores como la fuerza de referencia en la ciudad.