Las Flores
Todos por Las Flores se impuso en las legislativas: “El apoyo de los ciudadanos nos impulsa a seguir transformando la ciudad”
En una elección marcada por la incertidumbre nacional y el impacto de los recortes que golpean a la provincia y a los municipios, Todos por Las Flores – Fuerza Patria logró reafirmar su espacio político en el plano local con un ajustado triunfo en las elecciones legislativas 2025.
El candidato a concejal Fernando “Gareca” Muñiz, cabeza de lista del oficialismo, se mostró satisfecho con el resultado y en el búnker expresó:
“Este esfuerzo con una victoria ajustada, el resultado es el que esperábamos: estar al frente en las elecciones, que siempre son muy difíciles en los turnos de medio término”.
El ascenso de La Libertad Avanza y el retroceso radical en Las Flores
Con esta victoria, el oficialismo no solo aseguró su liderazgo en el Concejo Deliberante, sino que también envió un mensaje claro a la comunidad: seguir adelante con el proyecto de transformación de la ciudad iniciado en los últimos años.
“El apoyo de los ciudadanos nos impulsa a seguir transformando Las Flores, trabajando con compromiso y con la misma energía de siempre”, subrayó Muñiz ante militantes y simpatizantes que acompañaron la celebración.
El resultado, ajustado frente a la oposición, marca un escenario de paridad política, pero también ratifica la vigencia del espacio que conduce el intendente Alberto Gelené, que vuelve a posicionar a Todos por Las Flores como la fuerza de referencia en la ciudad.
