El Castillo, el histórico edificio de Cañuelas, será un polo judicial
Antes de terminar el 2025, la legislatura bonaerense aprobó la expropiación de El Castillo de Cañuelas, y será transferido a la Suprema Corte de la Provincia.
El Castillo de Cañuelas -ubicado en la intersección de las Ruta 3 y 205, ya tiene confirmado su futuro: será la sede de un Polo Judicial, de Seguridad y Tránsito Municipal. En la última sesión del 2025, la Legislatura bonaerense sancionó la ley 15.603.
En ella se declara “de utilidad pública y sujeta a expropiación una serie de inmuebles ubicados en el Partido de Cañuelas, inscriptos a nombre de Nilda Aquino Arzamendia, con el objetivo de transferirlos al dominio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El destino fijado es la creación de un Polo Judicial, de Seguridad y Tránsito Municipal, una iniciativa orientada a concentrar dependencias estatales y reorganizar servicios en un punto estratégico del distrito”, informó El Ciudadano de Cañuelas.
De esta manera, se autoriza la toma urgente de posesión de los bienes, exime del pago de impuestos a la escritura traslativa de dominio y establece que el costo total de la operación será afrontado por el Poder Judicial, mediante un convenio a suscribir con el municipio.
Después de que cerró la fábrica, a lo largo de los años fue un restaurante de tenedor libre, una disco y hasta una popular bailanta, pero hoy es una «ruina» histórica.
Ahora se va a concentrar allí el Juzgado de Garantías N° 8, las Fiscalías Descentralizadas N° 1 y 2, además de áreas vinculadas a seguridad y tránsito.
El proyecto había sido aprobado por la Legislatura en noviembre y fue impulsado originalmente en 2022 por la diputada cañuelense del Frente Renovador, Ayelén Itatí Rasquetti, con el objetivo de centralizar servicios judiciales y garantizar un uso público permanente a un edificio histórico que permanecía subutilizado.
Fuente: Agencia DIB
