El 16 de marzo comenzará la Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica 2026

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, informa que el lunes 16 de marzo comenzará la Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica 2026, que se realizará de acuerdo al siguiente cronograma:

•⁠ ⁠LUNES 16/3: Centro Norte (Amparo Materno Infantil) de 08:30 a 13:00 hs.

•⁠ ⁠MARTES 17/3: Escuela N° 2 de 18:00 a 20:00 hs.

•⁠ ⁠MIÉRCOLES 18/3: Centro Oeste de 08:30 a 13 hs.

•⁠ ⁠JUEVES 19/3: Centro Ositos Cariñosos de 18:00 a 20:00 hs.

•⁠ ⁠VIERNES 20/3: Plaza Barrio 25 de Mayo de 08:30 a 13:00 hs.

•⁠ ⁠JUEVES 26/3: Centro Sur (Barrio Traut) de 18:00 a 20:00hs.

•⁠ ⁠VIERNES 27/3: Plaza Barrio Empleados de Comercio de 8.30 a 13:00hs.

•⁠ ⁠SABADO 28: Corralón Municipal de 8:30 a 13:00hs

Se vacunarán todos los CANINOS Y FELINOS de ambos sexos, mayores a 3 meses.

NO SE VACUNARÁN hembras gestantes o animales en tratamientos veterinarios.

Recordamos que, para evitar incidentes, se solicita a los tenedores de las mascotas, que los animales sean llevados por una persona mayor de edad, bien sujetos y con bozal en caso de ser necesario en los caninos y dentro de transportadoras o bolsos en el caso de los gatos.