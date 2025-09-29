Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Detectan murciélago con rabia y se realizará operativo de vacunación y control en Barrio Traut

Las Flores

Detectan murciélago con rabia y se realizará operativo de vacunación y control en Barrio Traut

Foto del avatar

Publicado

hace 5 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal informa que, debido al hallazgo de un murciélago positivo a rabia en la zona, el MARTES 30/09 se realizará un operativo de control de foco en las cuadras aledañas al CAPS BARRIO TRAUT. Durante esta recorrida, de 08:30 a 13:00 horas, se vacunará a todos los perros y gatos mayores de 3 meses.

Finalizado el recorrido domiciliario, se continuará con la vacunación antirrábica en un puesto fijo ubicado en la Plaza Avellaneda y 17 de Octubre, también en el horario de 08:30 a 13:00 horas. Se solicita a los vecinos colaborar acercando a sus animales para su correcta vacunación.

Te puede interesar:

Nuevas ordenanzas municipales: apertura de calles, becas de salud y obras de infraestructura

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.