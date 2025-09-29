Las Flores
Detectan murciélago con rabia y se realizará operativo de vacunación y control en Barrio Traut
La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal informa que, debido al hallazgo de un murciélago positivo a rabia en la zona, el MARTES 30/09 se realizará un operativo de control de foco en las cuadras aledañas al CAPS BARRIO TRAUT. Durante esta recorrida, de 08:30 a 13:00 horas, se vacunará a todos los perros y gatos mayores de 3 meses.
Finalizado el recorrido domiciliario, se continuará con la vacunación antirrábica en un puesto fijo ubicado en la Plaza Avellaneda y 17 de Octubre, también en el horario de 08:30 a 13:00 horas. Se solicita a los vecinos colaborar acercando a sus animales para su correcta vacunación.
