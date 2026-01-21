Nuevo Director Ejecutivo en el Hospital de Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco del Plan Quinquenal de Salud y de la estrategia provincial de transformación del modelo de atención hacia Cuidados Progresivos, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo los equipos de gestión de los hospitales públicos.

En este contexto, el Hospital Zonal General de Las Flores suma a su conducción al médico traumatólogo Pedro Ricardo Fernández, quien asumió como director ejecutivo del establecimiento, en reemplazo de Juan Tibiletti, que pasa a desempeñar nuevas responsabilidades dentro del Ministerio de Salud.

La designación fue abordada en una reunión de trabajo encabezada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, junto al intendente de Las Flores, Alberto Gelené, el director saliente y el flamante director ejecutivo.

Fernández es médico traumatólogo, se formó en el Hospital Nacional Posadas —donde realizó su residencia y jefatura— y se especializó en cadera y pelvis. Vive y trabaja en Las Flores desde hace más de 15 años como médico de planta del hospital provincial.

El Hospital Zonal General de Las Flores es un establecimiento de segundo nivel estratégico para el centro de la Provincia, que no solo da respuesta a la demanda local sino también regional, atendiendo a pacientes de localidades vecinas. Además, registra una alta demanda de emergencias por su ubicación sobre la Ruta Nacional Nº 3.

Durante la gestión 2020–2025, el hospital fortaleció de manera sostenida su capacidad asistencial. Se amplió la Terapia Intensiva de 3 a 7 camas, se incrementó la capacidad de internación de guardia y se consolidó el rol del hospital como principal efector de internación de la ciudad, absorbiendo además la totalidad de la cápita de PAMI. En ese período, la actividad asistencial mostró un crecimiento sostenido: las cirugías aumentaron un 25% (de 450 en 2021 a 603 en 2025), las endoscopías crecieron un 28% y solo en el área de kinesiología se superaron las 2.000 consultas anuales por consultorio, con más de 170 tratamientos anuales en Terapia Ocupacional, evitando derivaciones y fortaleciendo la atención local.

En 2021 adquirió para el servicio de diálisis dos equipos de hemodiálisis, un sistema de ósmosis y sillones, además de la incorporación de un nefrólogo y un cirujano vascular. Esta mejora permitió dar respuesta a situaciones de urgencia y, durante un período, también cubrir tratamientos de diálisis crónica Además, se conformó un equipo técnico especializado que garantiza la realización de diálisis cuando se requiere, los 365 días del año, y el mantenimiento periódico del equipamiento.

Además, se incorporó equipamiento crítico, se realizaron mejoras de infraestructura y se avanzó en la digitalización de la atención mediante la implementación del Sistema de Historia de Salud Integrada (HSI), con consultorios externos ya informatizados y turnos web disponibles.

La asunción de Fernández tiene como objetivo dar continuidad y profundizar las transformaciones en marcha, fortaleciendo la capacidad resolutiva del hospital y garantizando una atención de mayor calidad para la población, en línea con las políticas sanitarias que se desarrollan en todo el territorio bonaerense.