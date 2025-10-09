140 representantes viajan a Mar del Plata para las finales bonaerenses 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este lunes 13 de octubre a las 5:15 de la mañana, desde la Terminal de Ómnibus, partirá la delegación florense que representará a la ciudad en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata.

En esta edición, el grupo estará integrado por 140 personas, entre finalistas, entrenadores, coordinadores y personal responsable de cada disciplina, que con orgullo y compromiso llevarán el nombre de Las Flores a lo más alto de la competencia provincial.

Tal como en la edición anterior, la delegación se alojará en el Hotel de Luz Fuerte, donde permanecerá durante toda la semana de competencia. Los representantes florenses participarán en distintas disciplinas deportivas y culturales, reafirmando el crecimiento y el trabajo constante de escuelas, clubes e instituciones de la ciudad.

Grupo Noticias, a través de Noticias Las Flores y Urbana FM 92.7, acompañará a los y las florenses con una cobertura exclusiva desde Mar del Plata, ofreciendo informes diarios, entrevistas, transmisiones en vivo y resultados al instante.

Una vez más, estaremos junto a nuestros deportistas y artistas, reflejando no solo su talento y esfuerzo, sino también el orgullo de toda una comunidad que los apoya en esta gran experiencia provincial.