La delegación florense rumbo a Mar del Plata para disputar la final provincial de los Juegos Bonaerenses

Encabezada por el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, la delegación compuesta por 135 florenses emprenderá viaje el lunes 13 de octubre a las 5.15 horas, desde la Terminal de Omnibus, para disputar la final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, a desarrollarse en Mar del Plata hasta el sábado 18 de octubre.

Los florenses estaremos representados por:



Taekwon do: Juan Cruz Carbajal (Combate hasta 60 Kg.).



Padel: Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente (Sub 18); Julio Etcheverry y Raúl Rosales (Adultos Mayores); Santino Propato San Martín y Matías Valdez (Sub 16); y Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub 14).



Beach Vóley: Clara Coronel y Juana Vidal (Sub 14).



Patín: Juana Ramella (Escuela Formativa Sub 13), Bianca Mercere (Cuarta “C” Sub 13), Juana Dierickx (Segunda “C” Sub 16), Miguelina Pellejero (Tercera “C” Sub 16), Carola Siri (Primera “C” Sub 16) y Paz Dorronsoro (Tercera “B” Sub 16).



Tenis de mesa: Ignacio Cenzano (Sub 14), Gianna De Benedetto (Sub 14) e Ignacia Goñi (+18 PCD).

Natación: José Albarello y María Inés Alanís (ambos en Adultos Mayores +60; 200 m. libres); Leticia Dierickx, Tomás Saenz y Mauro Nochetti (PCD); Benjamín Lemma González (200 m. libres; Sub 14), Candelaria Lemma González (100 m. pecho; Sub 14), Domingo Scarpitti (100 m. pecho; Sub 14), Santino Lemma González (100 m. mariposa; Sub 14), Delfina Antonelli Gigena (100 m. libres; Sub 16), Gonzalo Onzari (100 m. libre; Sub 14), Guadalupe Valerio (50 m. libres; Sub 14) y Luca Branchesi Gómez (50 m. libres; Sub 16).



Canotaje: Lucía Monfort (Sub 16 Libre).



Bonaerenses en Carrera: Tania Anglada (Sub 18 Femenino Libre), Agustín Porcella (Sub 18 Masculino libre), Ricardo “Piojo” Carpinetti (+60 Masculino), Mónica Montes (+60 Femenino) y Blas Flores (PCD).



Caminata: Mabel y Teresita Cancela.

Fútbol PCD +17 “A”: Emiliano Castro, Rodolfo Rivarola, Cristian Romero, Diego Larramendi, Jesús Castro, Enzo González y Esteban Castro. D.T.: Roque Cheminet.



Fútbol 11 Sub 14: Santino Betholet Molina, Ignacio Elgue, Facundo Condinanzo, Bautista Sacchetti, Simón González, Benjamín Redolatti, Eliseo López Pena, Vicente Santángelo, Agustín Maurente, Enzo Llamas, Venancio Ruíz, Francisco Defalco y Bruno Sosa. D.T.: Miguel Elgue.

Atletismo:y Rocío Morales (80 m.).



Sub 14 Libre: Catalina Paulé (lanzamiento de Disco) y Mía Bustos de las Casas (lanzamiento de Martillo).



Sub 16 Libre: Valentino Dodaro (3.000 m.) y David Díaz (lanzamiento de Jabalina).



Sub 18 Libre: Juan Daporta (100 m.), Delfina Arrieta (lanzamiento de Martillo); Martina Angelello, Alan Crego, Juan Daporta y Josefina Giménez (Posta).

Atletismo PCD: Josefina García (Salto en Largo, Intelectual “C”), Yair Porcella (Lanzamiento de Bala, Intelectual “A” S/15), Blas Flores (Salto en Largo, Intelectual “A” +16), Wenceslao Larramendi (Lanzamiento de Clava, PC 32 +16), Victoria Castro (Salto en Largo, PC 37 +16), Nehuén Santillán (lanzamiento de Bala, PC 37 +16) y Morena Sosa (lanzamientos de Bala, Motor 46 +16).

En Cultura: Bautista Bassi (Malambo Sub 18); Florentina Davant y Tomás Davant (Danzas Folklóricas Sub 18); Alejandra Coda y José Orlando (Danzas Folklóricas Adultos Mayores); Juan Cruz Fernández (Cocina Plata Principal Sub 18) y Renata Bullilaqui (Pintura Sub 18).

El contingente de nuestra ciudad, al igual que en la edición anterior, se alojará en el Hotel 13 de Julio, ubicado en la calle 9 de Julio 2777, Tel. (0223) 4994400.