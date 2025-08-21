Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Acompañamiento a productores de chacinados: importante encuentro con el Ministro Rodriguez

Las Flores

Acompañamiento a productores de chacinados: importante encuentro con el Ministro Rodriguez

Foto del avatar

Publicado

hace 49 segundos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El secretario de Producción Cristian Chiodini; el director de Desarrollo Agrario, Damian Dulau; junto al equipo del área; participaron de un encuentro clave con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, en La Plata.

En este sentido y además de encaminar gestiones relacionadas con distintas producciones primarias de Las Flores en encuentro bilateral, se participó en la presentación de una adecuación normativa para la producción a baja escala de productos chacinados en la Provincia de Buenos Aires. Al respecto es importante resaltar la vocación constante del Gobierno Municipal y el Estado Provincial de escuchar, atender y trabajar en pos de las distintas actividades productivas. En este caso es válido recordar que por iniciativa de pequeños productores locales florenses se tomó el compromiso desde la Secretaría de Producción de acompañar activamente la solicitud y colaborar en la construcción este marco regulatorio, que no solo permitirá habilitar pequeños establecimientos, sino que dará seguridad al consumidor y redundará en mayor calidad de los productos de manufactura artesanal.

En este proceso, en el mes de abril se realizó la primer convocatoria del grupo de Charcuteros Artesanales de la Provincia de Buenos (CHARCA) en instalaciones del Parque Industrial. En este contexto se realizará el próximo martes 26 de agosto la segunda convocatoria, también en nuestra ciudad, y que determinará la creación formal y jurídica de una asociación que nuclea a los participantes de este sector productivo de toda la provincia y tendrá su sede en Las Flores.

Te puede interesar:

Comenzó a dictarse la diplomatura en comunicación y comercialización de proyectos productivos

Este escenario que sin duda nos instala ante un hito fundacional, se enmarca en el claro objetivo de nuestro municipio de fortalecer las actividades productivas, generar estrategias de ampliar entramados productivos, articulando acciones entre productores y consumidores; agregando además que para facilitar esta cadena productiva se continúa el avance en la construcción de una planta de faena de pequeños animales.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.