Acompañamiento a productores de chacinados: importante encuentro con el Ministro Rodriguez

El secretario de Producción Cristian Chiodini; el director de Desarrollo Agrario, Damian Dulau; junto al equipo del área; participaron de un encuentro clave con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, en La Plata.

En este sentido y además de encaminar gestiones relacionadas con distintas producciones primarias de Las Flores en encuentro bilateral, se participó en la presentación de una adecuación normativa para la producción a baja escala de productos chacinados en la Provincia de Buenos Aires. Al respecto es importante resaltar la vocación constante del Gobierno Municipal y el Estado Provincial de escuchar, atender y trabajar en pos de las distintas actividades productivas. En este caso es válido recordar que por iniciativa de pequeños productores locales florenses se tomó el compromiso desde la Secretaría de Producción de acompañar activamente la solicitud y colaborar en la construcción este marco regulatorio, que no solo permitirá habilitar pequeños establecimientos, sino que dará seguridad al consumidor y redundará en mayor calidad de los productos de manufactura artesanal.

En este proceso, en el mes de abril se realizó la primer convocatoria del grupo de Charcuteros Artesanales de la Provincia de Buenos (CHARCA) en instalaciones del Parque Industrial. En este contexto se realizará el próximo martes 26 de agosto la segunda convocatoria, también en nuestra ciudad, y que determinará la creación formal y jurídica de una asociación que nuclea a los participantes de este sector productivo de toda la provincia y tendrá su sede en Las Flores.

Este escenario que sin duda nos instala ante un hito fundacional, se enmarca en el claro objetivo de nuestro municipio de fortalecer las actividades productivas, generar estrategias de ampliar entramados productivos, articulando acciones entre productores y consumidores; agregando además que para facilitar esta cadena productiva se continúa el avance en la construcción de una planta de faena de pequeños animales.