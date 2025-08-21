Las Flores
Acompañamiento a productores de chacinados: importante encuentro con el Ministro Rodriguez
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El secretario de Producción Cristian Chiodini; el director de Desarrollo Agrario, Damian Dulau; junto al equipo del área; participaron de un encuentro clave con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, en La Plata.
En este sentido y además de encaminar gestiones relacionadas con distintas producciones primarias de Las Flores en encuentro bilateral, se participó en la presentación de una adecuación normativa para la producción a baja escala de productos chacinados en la Provincia de Buenos Aires. Al respecto es importante resaltar la vocación constante del Gobierno Municipal y el Estado Provincial de escuchar, atender y trabajar en pos de las distintas actividades productivas. En este caso es válido recordar que por iniciativa de pequeños productores locales florenses se tomó el compromiso desde la Secretaría de Producción de acompañar activamente la solicitud y colaborar en la construcción este marco regulatorio, que no solo permitirá habilitar pequeños establecimientos, sino que dará seguridad al consumidor y redundará en mayor calidad de los productos de manufactura artesanal.
En este proceso, en el mes de abril se realizó la primer convocatoria del grupo de Charcuteros Artesanales de la Provincia de Buenos (CHARCA) en instalaciones del Parque Industrial. En este contexto se realizará el próximo martes 26 de agosto la segunda convocatoria, también en nuestra ciudad, y que determinará la creación formal y jurídica de una asociación que nuclea a los participantes de este sector productivo de toda la provincia y tendrá su sede en Las Flores.
Comenzó a dictarse la diplomatura en comunicación y comercialización de proyectos productivos
Este escenario que sin duda nos instala ante un hito fundacional, se enmarca en el claro objetivo de nuestro municipio de fortalecer las actividades productivas, generar estrategias de ampliar entramados productivos, articulando acciones entre productores y consumidores; agregando además que para facilitar esta cadena productiva se continúa el avance en la construcción de una planta de faena de pequeños animales.
La Sub DDI Las Flores realizó un allanamiento en la ciudad por la sustracción de un vehículo ocurrido el fin de semana
Diputados: no alcanzó el número para rechazar el veto de Milei al aumento jubilatorio
Comenzó a dictarse la diplomatura en comunicación y comercialización de proyectos productivos
Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Diputados dio media sanción al proyecto de ley para cambiar el huso horario
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras