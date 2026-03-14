Apareció el hombre buscado en Las Flores: fue encontrado por Gendarmería en un paso fronterizo de Salta

Finalmente, Sergio Gabriel Aravena, el hombre de 32 años que era intensamente buscado tras activarse un pedido de colaboración para dar con su paradero, fue encontrado sano y salvo.

Según se informó en las últimas horas, personal de Gendarmería Nacional logró localizarlo en un paso fronterizo de la provincia de Salta, poniendo fin a la búsqueda que había generado preocupación entre familiares y allegados.

Tras ser identificado por las autoridades, se confirmó que Aravena se encuentra en buen estado de salud, llevando tranquilidad a su entorno.

Cabe recordar que la búsqueda había sido difundida en las últimas horas a partir de un pedido de colaboración realizado por la SubDDI Las Flores, lo que permitió ampliar la información y contribuir a su localización.

Desde las autoridades agradecieron la difusión del caso y la colaboración de la comunidad, que resultó importante para lograr dar con su paradero.