Las Flores
Apareció el hombre buscado en Las Flores: fue encontrado por Gendarmería en un paso fronterizo de Salta
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Finalmente, Sergio Gabriel Aravena, el hombre de 32 años que era intensamente buscado tras activarse un pedido de colaboración para dar con su paradero, fue encontrado sano y salvo.
Según se informó en las últimas horas, personal de Gendarmería Nacional logró localizarlo en un paso fronterizo de la provincia de Salta, poniendo fin a la búsqueda que había generado preocupación entre familiares y allegados.
Tras ser identificado por las autoridades, se confirmó que Aravena se encuentra en buen estado de salud, llevando tranquilidad a su entorno.
Robaron $800 mil de un supermercado tras ingresar por el techo durante la madrugada
Cabe recordar que la búsqueda había sido difundida en las últimas horas a partir de un pedido de colaboración realizado por la SubDDI Las Flores, lo que permitió ampliar la información y contribuir a su localización.
Desde las autoridades agradecieron la difusión del caso y la colaboración de la comunidad, que resultó importante para lograr dar con su paradero.
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