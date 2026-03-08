Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El intendente Fabián Blanstein recibió al delegado de Cacharí y a una concejal de la ciudad de Azul

Las Flores

El intendente Fabián Blanstein recibió al delegado de Cacharí y a una concejal de la ciudad de Azul

hace 5 minutos

El intendente Fabián Blanstein recibió recientemente a Raúl Fernández, delegado de la localidad de Cacharí (Pdo. de Azul), junto a Gisela Arbiza, concejal de la ciudad de Azul, en un encuentro de carácter institucional en el que se dialogó sobre diversos temas de interés para ambas comunidades.

Durante la reunión se compartieron ideas y experiencias vinculadas al desarrollo de las localidades y a las realidades que atraviesan los municipios de la región.

En este marco, se destacó la importancia de mantener vínculos y espacios de intercambio entre ciudades vecinas, entendiendo que el diálogo y la cooperación contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de las comunidades.

