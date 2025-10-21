Las Flores
Se despide definitivamente el servicio de trenes Constitución-Bahía Blanca
La interrupción del tren a Bahía Blanca deja sin conexión ferroviaria directa a decenas de localidades bonaerense, para las cuales el tren representaba la opción más accesible de transporte interprovincial.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca -uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país- fue suspendido de manera indefinida. La decisión responde al deterioro de la infraestructura y se enmarca en la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.
El ramal, operado por Trenes Argentinos, ya había sido interrumpido en marzo de 2023 tras un descarrilamiento ocurrido en Olavarría. En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial.
Desde la operadora explicaron que la medida busca preservar la seguridad de los pasajeros ante el deterioro del tendido y las limitaciones técnicas que impiden garantizar la continuidad del servicio. El cierre también implica la pérdida de empleo para al menos 17 trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.
La suspensión del recorrido Buenos Aires-Bahía Blanca no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de interrupciones que afectan tanto servicios de larga distancia como regionales.
Según informó la empresa, actualmente son 12 los servicios que permanecen suspendidos en todo el país:
- Retiro – Rosario.
- Retiro – Córdoba.
- Retiro – Justo Daract.
- Retiro – Junín.
- Once – Pehuajó.
- Once – Trenque Lauquen.
- Constitución – Bahía Blanca.
- Constitución – Pinamar.
- La Plata – Brandsen.
- General Guido – Divisadero de Pinamar.
- Pergamino – Junín.
- Mercedes – Bragado.
La mayoría de los ramales afectados presentan problemas estructurales en los rieles, señalización obsoleta o falta de mantenimiento, lo que impide garantizar condiciones seguras de circulación.
En paralelo, el descarrilamiento de una formación en Santiago del Estero, ocurrido a fines de septiembre, encendió nuevamente las alarmas dentro del sistema ferroviario nacional, impulsando auditorías en todos los servicios de larga distancia.
La interrupción del tren a Bahía Blanca deja sin conexión ferroviaria directa a decenas de localidades del sur bonaerense, para las cuales el tren representaba la opción más accesible de transporte interprovincial. (El Cronista).
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la cesión de terrenos a Bomberos Voluntarios
Capacitación presencial en Las Flores para las autoridades de mesa de las próximas elecciones legislativas nacionales
Las ventas por el Día de la Madre 2025 bajaron 3,5% anual
Camión portavehículos volcó en Ruta 51 y provocó corte total del tránsito entre Tapalqué y Alvear
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras