Se realizó el sorteo final del Bono Contribución 2025 de los Bomberos Voluntarios de Las Flores

Las Flores

Se realizó el sorteo final del Bono Contribución 2025 de los Bomberos Voluntarios de Las Flores

hace 1 hora

El pasado sábado 27 de diciembre se llevó a cabo el sorteo final del Bono Contribución 2025 de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Flores, realizado a través de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires.

El tradicional bono, que año tras año cuenta con el acompañamiento de la comunidad, permitió recaudar fondos fundamentales para el sostenimiento y equipamiento de la institución bomberil local.

Los ganadores del sorteo final fueron los siguientes:

  • Primer premio: Pick up Volkswagen Amarok 4×2
    Número 0011: Joanteguy Edith Susana.
  • Segundo premio: Orden de compra por $1.500.000
    Número 7777: Marchioni Susana, quien resultó ganadora con el tercer premio de la quiniela.
  • Tercer premio: Orden de compra por $800.000
    Número 8327: Mancilla Hugo, ganador con el cuarto premio.
  • Cuarto premio: Orden de compra por $500.000
    Número 7729: Núñez Carlos y Corbetta María, ganadores con el octavo premio.
  • Quinto premio: Orden de compra por $300.000
    Número 2455: Bautisteza Roberto, ganador con el décimo premio.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Flores agradecieron a todos los vecinos y vecinas que colaboraron adquiriendo el bono, destacando que el apoyo de la comunidad es clave para continuar brindando un servicio esencial para la ciudad.

