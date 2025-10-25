El agua no da respiro: más de 110 milímetros acumulados en Las Flores durante las últimas 48 horas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Tras un par de días bajo alerta por tormentas, Las Flores y la región registraron una importante cantidad de precipitaciones que superaron los 110 milímetros acumulados.

Según los registros locales, durante la jornada del jueves cayeron alrededor de 40 milímetros, mientras que entre la noche del viernes y las 10 horas de este sábado se sumaron otros 70 milímetros, alcanzando así un total de 110 milímetros en menos de 48 horas.

La persistente lluvia generó anegamientos en distintos sectores de la ciudad y algunos inconvenientes por el ingreso de agua en viviendas, aunque sin situaciones de gravedad ni evacuaciones.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, una lluvia leve podría retornar el lunes por la noche, pero no hay alertas vigentes para los próximos días. Se prevé que la próxima semana transcurra con condiciones más estables y temperaturas moderadas.