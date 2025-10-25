Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El agua no da respiro: más de 110 milímetros acumulados en Las Flores durante las últimas 48 horas

Las Flores

El agua no da respiro: más de 110 milímetros acumulados en Las Flores durante las últimas 48 horas

Foto del avatar

Publicado

hace 1 hora

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Tras un par de días bajo alerta por tormentas, Las Flores y la región registraron una importante cantidad de precipitaciones que superaron los 110 milímetros acumulados.

Según los registros locales, durante la jornada del jueves cayeron alrededor de 40 milímetros, mientras que entre la noche del viernes y las 10 horas de este sábado se sumaron otros 70 milímetros, alcanzando así un total de 110 milímetros en menos de 48 horas.

La persistente lluvia generó anegamientos en distintos sectores de la ciudad y algunos inconvenientes por el ingreso de agua en viviendas, aunque sin situaciones de gravedad ni evacuaciones.

Te puede interesar:

Las Flores bajo alerta amarilla por tormentas: el SMN advierte que podría elevarse a nivel naranja este viernes

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, una lluvia leve podría retornar el lunes por la noche, pero no hay alertas vigentes para los próximos días. Se prevé que la próxima semana transcurra con condiciones más estables y temperaturas moderadas.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia