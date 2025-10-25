Las Flores
El agua no da respiro: más de 110 milímetros acumulados en Las Flores durante las últimas 48 horas
Tras un par de días bajo alerta por tormentas, Las Flores y la región registraron una importante cantidad de precipitaciones que superaron los 110 milímetros acumulados.
Según los registros locales, durante la jornada del jueves cayeron alrededor de 40 milímetros, mientras que entre la noche del viernes y las 10 horas de este sábado se sumaron otros 70 milímetros, alcanzando así un total de 110 milímetros en menos de 48 horas.
La persistente lluvia generó anegamientos en distintos sectores de la ciudad y algunos inconvenientes por el ingreso de agua en viviendas, aunque sin situaciones de gravedad ni evacuaciones.
Las Flores bajo alerta amarilla por tormentas: el SMN advierte que podría elevarse a nivel naranja este viernes
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, una lluvia leve podría retornar el lunes por la noche, pero no hay alertas vigentes para los próximos días. Se prevé que la próxima semana transcurra con condiciones más estables y temperaturas moderadas.
Un hombre fue encontrado sin vida en su vivienda y buscan establecer las causas: se ordenó la autopsia en Azul
La Policía Comunal realizó allanamientos y secuestró motos en causas por infracciones viales
Es ley la posibilidad de pagar uno mismo con posnet en estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires
Cafeteras automáticas vs manuales: ¿qué modelo seadapta mejor a tus necesidades?
