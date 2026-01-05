Connect with us
Este martes 6 de enero los Reyes Magos recorrerán la ciudad: conocé horarios y lugares

Las Flores

Este martes 6 de enero los Reyes Magos recorrerán la ciudad: conocé horarios y lugares

hace 10 horas

La Secretaría Parroquial dio a conocer el recorrido que realizarán los Reyes de Oriente en su tradicional visita por la ciudad, prevista para este martes 6 de enero.

El itinerario comenzará a las 18:30 horas, con la salida desde la Capilla “Madre de Dios”, ubicada en la intersección de Avenida Cruz Marqués y Avenida Alvear.

Posteriormente, a las 19:00 horas, los Reyes Magos llegarán a la Capilla “San José”, en el Barrio Obrero. A las 19:30 horas, continuarán su recorrido en la Capilla “Nuestra Señora de Luján”, situada en el Barrio 25 de Mayo. La siguiente parada será a las 20:00 horas en la Capilla “San Cayetano”, ubicada sobre Santamarina entre Bernardo de Irigoyen y Dorrego. Finalmente, el recorrido culminará a las 20:30 horas en el Templo Parroquial.

