La deuda de las familias con billeteras virtuales trepó al 30%

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Los niveles de morosidad de las familias y las empresas siguen en alza, lo que genera preocupación ante lo que es una escalada que se viene registrando desde octubre de 2024. Más allá de lo que pasa con los bancos tradicionales, las deudas en el sistema de billeteras virtuales alcanzaron el 29,9% en febrero.

Así se desprende de un informe de la consultora 1816, con datos del Banco Central, que analiza la morosidad en los créditos tanto en el caso de las familias como de las empresas, una situación que preocupa al sistema financiero y que es peor en el caso de las billeteras virtuales llegando a casi el 30%.

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Esto implica una suba de más de 2 puntos respecto a enero. Y el nivel de morosidad es, además, el triple que hace un año y medio.

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Según el estudio, en febrero la irregularidad de las familias en los bancos pasó del 10,6% en enero al 11,2% el mes pasado. Como referencia, la mora de empresas subió de 2,8% a 2,9% y la total del sector privado creció de 6,4% a 6,7%.

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En este caso, se cuadruplicó en un año y medio: era 2,5% en octubre de 2024. Para los hogares, la irregularidad de pago es la más alta desde 2004.

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Sin embargo, no se trata de un problema puntual de alguna entidad por haber tenido una política de créditos dura, sino que lo califica como un «fenómeno macro«. En 28 de los 30 bancos considerados para hacer el muestreo el volumen de préstamos con demoras de repago creció.

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Mercado Pago, la billetera más grande del país, quedó en un escalón intermedio. Con 14,7% de irregularidad, se ubicó más cerca de los bancos privados tradicionales que de las financieras no bancarias, aunque sin librarse del problema generalizado del sistema.

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Según la consultora, la morosidad está vinculada con el nivel de las tasas de interés de los créditos, que son más elevadas en el caso de los préstamos a familias y especialmente en los otorgados por entidades no financieras.

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“Hace ya varias semanas que el Gobierno logró mantener la tasa de referencia a 1 día del sistema en torno al piso de 20% que fija el BCRA en la rueda REPO de A3, pero lo cierto es que, al menos de momento, eso no achicó las tasas de los préstamos personales (que siguen muy altas en términos reales por diversas razones, incluyendo justamente la elevada morosidad, pero también lo difícil que es prever la política de tasas del Gobierno en el esquema monetario actual)”, señaló 1816.

A comienzos de abril, la Tasa Nominal Anual (TNA) a 30 días de los préstamos personales bancarios se ubica en torno al 70%, lo que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) cercana al 100%. Además, cabe aclarar que no se está considerando el Costo Financiero Total de los créditos —que incluye comisiones, seguros e impuestos—, el cual resulta considerablemente más alto. Así, el ratio entre la tasa de los préstamos personales y las tasas a 1 día está en niveles prácticamente inéditos para los últimos 10 años.

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