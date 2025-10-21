Accidente en Ruta 91: una camioneta despistó tras chocar con un carpincho

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Siendo alrededor de las 5 de la mañana de este martes, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 91, a la altura del kilómetro 66 aproximadamente.

Según se informó, una camioneta utilitaria impactó contra un carpincho que cruzaba la calzada, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara despistando hacia un zanjón ubicado a la vera de la ruta.

El único ocupante del rodado, un hombre oriundo de Claypole, resultó ileso pese a la violencia del impacto. En el lugar trabajó personal de Policía Vial de Las Flores, quienes asistieron al conductor y realizaron las tareas correspondientes para garantizar la seguridad en la zona.