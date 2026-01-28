Las Flores
La Sub DDI Las Flores demoró a un menor y recuperó una bicicleta sustraída
Según informaron fuentes judiciales, el procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde de ayer, cuando efectivos de la Sub DDI en Función Judicial interceptaron al menor en la intersección de las calles Wilde y Pueblos Originarios, constatando que circulaba en un rodado denunciado como robado.
A partir de la toma de conocimiento del ilícito a través de publicaciones en redes sociales, el personal policial inició actuaciones de oficio caratuladas como “Hurto”. De manera inmediata se desarrollaron tareas investigativas que incluyeron la visualización de cámaras de seguridad municipales y privadas, lo que permitió delimitar la zona de desplazamiento del autor del hecho e identificar al menor involucrado.
Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 17 del Departamento Judicial Azul. En sede de la Sub DDI se labraron las actuaciones correspondientes y, por disposición de la Fiscalía interviniente, el menor fue posteriormente entregado a un adulto responsable.
La bicicleta recuperada fue secuestrada y quedó resguardada en la dependencia policial, a la espera de ser restituida a su legítima propietaria.
