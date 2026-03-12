Las Flores
Pedido urgente de la SubDDI: buscan intensamente a un vecino de 32 años en Las Flores
La Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Las Flores emitió en las últimas horas un pedido de colaboración urgente a la comunidad para dar con el paradero de Sergio Gabriel Aravena, de 32 años, quien se encuentra siendo intensamente buscado.
Según se informó oficialmente, Aravena posee domicilio en calle Sarmiento 878 de la ciudad de Las Flores, es de nacionalidad argentina, soltero, titular del DNI Nº 37.896.103 y se desempeña laboralmente como changarín.
De acuerdo al reporte policial, el hombre mide aproximadamente 1,60 metros de estatura, es de contextura delgada, tez clara y cabello castaño oscuro. Como seña particular, posee un tatuaje de un tigre en el brazo derecho.
Al momento de ser visto por última vez, vestía camisa negra, pantalón negro y zapatillas blancas. Asimismo, se dejó constancia que presenta trastornos psicológicos, por lo que su localización reviste especial importancia.
En el marco del protocolo de búsqueda, las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información fehaciente sobre su paradero se comunique de inmediato con la SubDDI Las Flores al teléfono (2244) 442257, o bien se acerque a la dependencia policial más cercana.
