Las Flores
Tres heridos tras un fuerte siniestro vial en la Ruta Provincial 30
Tres personas resultaron heridas este martes tras un fuerte siniestro vial en la Ruta Provincial 30, a unos 30 kilómetros de la zona urbana en dirección Rauch-Las Flores.
Escuchar este artículo ahora
El hecho involucró a un colectivo de la empresa Vía Bariloche -que hacía el recorrido Punta Alta-Pablo Nogués- y una combi privada identificada como El Progreso, que trasladaba hinchas de Racing provenientes de Avellaneda rumbo a Tandil, luego del partido ante Tigre.
El micro llevaba a 34 pasajeros, quienes no sufrieron lesiones. En cambio, el conductor de la combi y tres de los 16 ocupantes -entre ellos vecinos de Rauch- fueron asistidos en el Hospital Municipal por politraumatismos leves, sin riesgo de vida.
En el lugar trabajó Policía Científica para determinar las causas del choque.
Falleció el herido de gravedad: las dos víctimas del accidente en Ruta 3 eran de Las Flores y San Miguel del Monte
La causa fue caratulada como Lesiones Culposas (Leves) y quedó a cargo de la fiscal Laura Margaretic, de la UFI N°9 del Departamento Judicial Azul.
Se encuentra abierta la inscripción al Programa Municipal de Becas Económicas y Habitacionales
Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades del Honorable Concejo Deliberante
La Escuela Normal de Las Flores fue declarada Monumento Histórico Provincial
“Carlos Gardel Original” en la sala del Teatro Español
