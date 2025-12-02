Tres heridos tras un fuerte siniestro vial en la Ruta Provincial 30

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El hecho involucró a un colectivo de la empresa Vía Bariloche -que hacía el recorrido Punta Alta-Pablo Nogués- y una combi privada identificada como El Progreso, que trasladaba hinchas de Racing provenientes de Avellaneda rumbo a Tandil, luego del partido ante Tigre.

El micro llevaba a 34 pasajeros, quienes no sufrieron lesiones. En cambio, el conductor de la combi y tres de los 16 ocupantes -entre ellos vecinos de Rauch- fueron asistidos en el Hospital Municipal por politraumatismos leves, sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó Policía Científica para determinar las causas del choque.

La causa fue caratulada como Lesiones Culposas (Leves) y quedó a cargo de la fiscal Laura Margaretic, de la UFI N°9 del Departamento Judicial Azul.