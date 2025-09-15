Saladillo
Violento robo a mano armada en un establecimiento rural de Saladillo
En horas de la madrugada de este lunes 15 de septiembre, se registró un violento robo a mano armada en un establecimiento rural del partido de Saladillo.
Según informó el Comando de Patrulla Rural, tres individuos armados ingresaron a la vivienda, reduciendo a sus ocupantes bajo amenazas. Los delincuentes sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y una camioneta, la cual más tarde fue hallada en las inmediaciones de la planta urbana de la ciudad.
Las víctimas lograron liberarse y dar aviso a un vecino, quien rápidamente solicitó la presencia policial. Posteriormente, las personas damnificadas fueron asistidas en el nosocomio local, encontrándose fuera de peligro.
La investigación quedó caratulada como “Robo Calificado”, con intervención de la UFIJ N° 2 de Saladillo. En el lugar se realizaron las pericias correspondientes, mientras el Comando de Patrulla Rural continúa con las tareas investigativas para esclarecer el hecho y dar con los responsables.
El parte del Oficial Principal Zurita Iván (ACyEA) – C.P.R. Saladillo.
