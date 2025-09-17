Connect with us
Con récord de equipos participantes, finalizó la edición 2025 del concurso Stop ITS

Las Flores

hace 11 horas

El Cierre Recreativo de la 4ª Edición del Concurso Stop ITS – 2025 (Paremos las Infecciones de Transmisión Sexual) tuvo un marco inmejorable, no solo porque el clima acompañó con una jornada espectacular, sino porque los más de 250 jóvenes que se acercaron al veredón central de la Plaza Mitre, cantaron, bailaron y se divirtieron cerrando una excelente dinámica de trabajo comunitario orientado a la prevención y concientización en salud.

Todos los establecimientos secundarios del distrito participaron del Concurso, apoyados en muchos docentes, con el acompañamiento del equipo de inspectoras local, el CEF Nº 6 y el Hospital. Cabe agregar que la Secretaría de Salud Pública municipal, contó para organizar el cierre con la colaboración del Área de Juventudes.

Los alumnos de la EPS (Escuela Profesional Secundaria) que funciona en el CFP 401 resultaron ganadores de la Edición 2025, con un trabajo que, al decir del jurado, mostró innovación, compromiso y entusiasmo en cada una de las etapas, se caracterizó por la creatividad y originalidad desplegados en sus acciones, y por el impacto sanitario de sus actividades.

Temas:
