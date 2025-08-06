Ruta 3: Gendarmería incautó una carga ilegal de morfina y otros productos de alto riesgo sanitario

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

a división Seguridad Vial Cañuelas de Gendarmería Nacional secuestró un camión que transportaba una carga ilegal de Morfina y Remifentanilo, dos potentes drogas de uso hospitalario como anestésico y posiblemente destinadas a un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

El 2 de agosto, en el marco de un operativo de prevención desarrollado sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 76 (sentido ascendente), personal local dependiente del Escuadrón Seguridad Vial Autopistas Sur de Gendarmería Nacional de la Agrupación Buenos Aires interceptó un camión de cargas generales que se dirigía desde Villa Soldati hacia Olavarría.

Durante el procedimiento se verificó que el conductor no presentó licencia de conducir, y en el control de la carga se detectó un pallet sin remito o factura, cuyo contenido no pudo ser justificado.

Entre los elementos embalados en cajas de la droguería Farmasun se hallaron productos farmacéuticos sin documentación respaldatoria, algunos de ellos de alto riesgo sanitario, como Remifentanilo (de acción mucho más rápida y potente que el Fentanilo) y Morfina Clorhidrato.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora a cargo del Dr. Luis Armella, Secretaría Nro. 4 del Dr. Nicolás García Lira, quien autorizó el traslado del vehículo a la Sección Seguridad Vial Cañuelas, donde se efectuó una inspección detallada con apoyo del personal de criminalística forense.

Como resultado, se secuestraron más de 2 mil ampollas de Morfina, 250 frascos de Remifentanilo, y una gran cantidad de medicamentos e insumos médicos como Kloviracil, usado contra el tratamiento del herpes, y jarabe para la tos Tostop. También había cajas de preservativos, quitaesmalte para uñas y cajas de pegamento Éccole. Todo fue debidamente inventariado y resguardado bajo cadena de custodia, a la espera de un estudio de laboratorio ordenado por el Juzgado interviniente.

Asimismo, se procedió al secuestro del camión con acoplado al servicio de la empresa Transportes Ave Fénix, con La totalidad de la mercadería, mientras que el conductor fue detenido por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes), quedando a disposición del magistrado interviniente.

Fuentes cercanas a la causa indicaron que estos productos, derivados del opio, posiblemente se dirigían hacia algún laboratorio clandestino ubicado en el interior de la provincia, dedicado a la fabricación de drogas sintéticas.