“La realidad es durísima”: Fulvia Condorí y Maura Andrade alertaron sobre la crítica situación de las personas con discapacidad

En una entrevista realizada en Cañú a la Mañana por Urbana FM 92.7, Fulvia Condori y Maura Andrade dialogaron con Julio González sobre la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad en el país y, particularmente, en Las Flores. Ambas referentes de Tribuna Discidente, espacio que forma parte del Frente de Izquierda y el Partido Obrero, expusieron con firmeza el impacto del ajuste, el recorte de derechos y la falta de respuestas estatales.



Desde el inicio, señalaron que el actual contexto político agudizó una situación que ya era compleja. Condori remarcó que las personas con discapacidad fueron “atacadas desde el primer momento” por decisiones de gobierno que buscaron desacreditar el sistema de prestaciones y derechos adquiridos. Recordó el caso “Andis” y las investigaciones sobre malversación, subrayando que mientras se denunciaban supuestas irregularidades en los beneficiarios, en realidad se destapaba una estafa millonaria que terminó afectando a quienes más necesitan asistencia.

Ambas explicaron que los recortes y demoras en Nación tuvieron un efecto cascada en Provincia y también en los municipios, incluida Las Flores. Esto derivó en la suspensión o retraso de prestaciones básicas, falta de garantías esenciales y obstáculos para acceder a servicios que constituyen derechos fundamentales.

Entre los ejemplos más graves, señalaron que las pensiones no contributivas están “muy por debajo de cualquier parámetro de dignidad”. Condori recordó que un trabajador de taller protegido en Argentina recibe apenas 28.000 pesos mensuales, una cifra que —como dijo con crudeza— “no alcanza ni para dos kilos de carne”. Andrade agregó que, en la Provincia, el monto asciende a 55.470 pesos tras un aumento anunciado meses atrás, pero aun así continúa siendo insuficiente para cubrir cualquier necesidad básica.

Las referentes también mencionaron serios problemas en el acceso a la salud. Alertaron que turnos de PAMI en el Hospital Las Flores demoran entre tres y cuatro meses, lo que deja sin atención efectiva a personas que necesitan controles permanentes. Además, indicaron retrasos en la aprobación de juntas médicas para renovar certificados de discapacidad, lo que paraliza otros derechos vinculados a transporte, acompañamiento, medicación y terapias.

Sobre el trabajo profesional en discapacidad, denunciaron una precarización cada vez más profunda. Explicaron que quienes trabajan como acompañantes terapéuticos o en servicios de apoyo están cobrando prestaciones con demoras de hasta 90 días, montos muy por debajo de la inflación y tarifas congeladas. “Somos profesionales, trabajamos poniendo el cuerpo, y no llegamos ni a cubrir un tercio de la canasta básica”, sostuvo Andrade.

En relación con las obras sociales, describieron que los pagos llegan con retrasos significativos y que en muchos casos las familias deben afrontar de manera privada servicios que deberían estar garantizados por ley. “La plata de la obra social se descuenta siempre sin demora. El problema es que después no aparece para pagar las prestaciones”, remarcaron.

Durante la charla, también explicaron la ausencia de programas locales que garanticen entrega alimentaria, acceso a vivienda adecuada o apoyos básicos para la vida diaria. Condori expresó que cada trámite, incluso el más simple, se transforma en un “muro lleno de barreras”, y que quienes más sufren son personas con discapacidad intelectual que no siempre pueden expresar o defender sus derechos.

Ante consultas de oyentes, ofrecieron acompañamiento para casos individuales, como el de personas a quienes se les ha denegado la pensión. Explicaron que muchos expedientes deben canalizarse por vía judicial, lo que implica costos que muchas familias no pueden afrontar.

Para finalizar, convocaron a sumarse a la Jornada Nacional de Lucha por la Discapacidad, con concentraciones a nivel país. En Las Flores, anunciaron una manifestación a las 16 horas en el Veredón Municipal para visibilizar la urgente necesidad de que se aplique una Ley de Emergencia en Discapacidad que garantice derechos básicos vulnerados.

“La realidad es durísima —concluyeron—. La discapacidad está siendo golpeada por todos lados. Y es necesario que la comunidad escuche, acompañe y entienda que estamos hablando de derechos humanos básicos que hoy no se están cumpliendo”.