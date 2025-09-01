Argentina ganó la semifinal de la América Pádel Cup con Fiorella Propato en el plantel

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Finalmente este domingo a la mañana hora de México, la tarde en Argentina, se definió la serie de semifinal con el equipo local cuando se jugaron los tres útimos puntos del match.

Y Argentina ganó dos de los tres puntos en juego y de esa manera cerró la serie a favor por 6 a 3 y ahora jugará la final con Brasil que ganó la otra semifinal con Chile, en fecha y sede a confirmar.

En el día de ayer Fiorella Propato San martín, la jugadora de Las Flores no jugo porque ya había jugado sus dos puntos.

La América Pádel Cup es un torneo creado por Pádel América, la organización regional conformada por países miembros de la FIP que organiza todas las competencias continentales oficiales, incluyendo los Panamericanos y Sudamericanos.

Para esta competencia, cada país convoca a jugadores y jugadoras de las categorías Sub 18 y Máxima. Se enfrentan durante el fin de semana, con dos partidos de cada categoría (Sub 18 Femenino, Sub 18 Masculino, Máxima Femenino, Máxima Masculino y Máxima Mixtos). La selección que logra más puntos pasa de ronda.

Argentina tuvo su primer duelo en los cuartos de final, donde se enfrentó a Paraguay y ganó la serie 6-3. Para la semifinal frente a México, la Asociación de Pádel Argentino convocó a los siguientes jugadores y jugadoras para que representen al seleccionado nacional:

Sub 18 Femenino: Fiorella Propato, Francesca Floriani y Victoria Vilchez

Sub 18 Masculino: Antonio Graupera, Andres Graupera y Federico Galarza

Máxima Femenino: Sol Capello, Alma Córdoba y Francesca Floriani

Máxima Masculino: Francisco Maier, Ignacio Archieri y Maximiliano Sánchez Blasco