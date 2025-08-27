Connect with us
Atletismo: Victoria Castro y Nehuén Santillán concentraron con la selección FEDEPAC

Las Flores

Atletismo: Victoria Castro y Nehuén Santillán concentraron con la selección FEDEPAC

hace 7 horas

Victoria Castro y Nehuén Santillán, alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo Adaptado que dirige la profesora Fernanda Negrete, formaron parte de una nueva concentración de la Selección de Atletismo FADEPAC, que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) en CABA.

Los deportistas de todo el país, a cargo de las técnicas Pía Marichelar y Fernanda Negrete, con la supervisión del Técnico Nacional Ariel “Pilín” González, realizaron un exigente plan de entrenamiento, tanto en el gimnasio como en la pista, que les permite perfeccionarse y mejorar sus marcas de cara a futuras presentaciones.

Por otro lado, cabe destacar que Nehuén quedó como primer suplente del equipo para participar en los Juegos Parapanamericanos Juveniles, que se desarrollarán en Chile en octubre 2025 y, por tal motivo, fue convocado a nueva concentración en el predio del CENADE en Ezeiza del 22 al 26 de septiembre.

