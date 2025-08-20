Connect with us
Fiorella Propato San Martín jugará el Mundial de Pádel con la Selección Argentina de Menores

Las Flores

Fiorella Propato San Martín jugará el Mundial de Pádel con la Selección Argentina de Menores

La joven florense Fiorella Propato San Martín volvió a ser convocada por el seleccionado nacional de pádel y representará una vez más a la Selección Argentina de Menores en el próximo Mundial de Pádel, que se disputará del 29 de septiembre al 5 de octubre en Reus, España.

Con apenas 16 años, Fiorella continúa consolidando una trayectoria deportiva que la ubica entre las grandes promesas del pádel argentino. Su esfuerzo, talento y dedicación la llevaron nuevamente a vestir la celeste y blanca en la máxima cita internacional de su categoría.

El Mundial reunirá a los mejores exponentes juveniles del pádel a nivel global, y la presencia de la florense es motivo de orgullo para toda la comunidad, que la viene acompañando en cada paso de su carrera.

La participación de Fiorella en el certamen internacional no solo refuerza su proyección deportiva, sino que también posiciona a Las Flores en el mapa del pádel mundial.

