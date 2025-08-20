Las Flores
Fiorella Propato San Martín jugará el Mundial de Pádel con la Selección Argentina de Menores
La joven florense Fiorella Propato San Martín volvió a ser convocada por el seleccionado nacional de pádel y representará una vez más a la Selección Argentina de Menores en el próximo Mundial de Pádel, que se disputará del 29 de septiembre al 5 de octubre en Reus, España.
Con apenas 16 años, Fiorella continúa consolidando una trayectoria deportiva que la ubica entre las grandes promesas del pádel argentino. Su esfuerzo, talento y dedicación la llevaron nuevamente a vestir la celeste y blanca en la máxima cita internacional de su categoría.
El Mundial reunirá a los mejores exponentes juveniles del pádel a nivel global, y la presencia de la florense es motivo de orgullo para toda la comunidad, que la viene acompañando en cada paso de su carrera.
Padel: Fiorella Propato y Francesca Floriani se consagraron Sub-Campeonas del AJPP TOUR 2025
La participación de Fiorella en el certamen internacional no solo refuerza su proyección deportiva, sino que también posiciona a Las Flores en el mapa del pádel mundial.
