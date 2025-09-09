Las Flores
Juegos Bonaerenses: Clara Coronel y Juana Vidal clasificaron a Mar del Plata
La dupla conformada por Clara Coronel y Juana Vidal se consagró en la fase regional de Beach Vóley de los Juegos Bonaerenses 2025, disputada ayer en la ciudad de Bolívar.
Gracias a este importante triunfo, las jóvenes florenses obtuvieron la clasificación a la Final Provincial de la categoría Sub 14, que se desarrollará en Mar del Plata del domingo 12 al viernes 17 de octubre.
Desde la Secretaría de Deportes y Cultura felicitan a las jugadoras y a su entrenador Emiliano Paz por el esfuerzo, la dedicación y el logro alcanzado, que les permitirá representar una vez más a nuestra ciudad en la máxima instancia del certamen provincial.
