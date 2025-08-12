Padel: Fiorella Propato y Francesca Floriani se consagraron Sub-Campeonas del AJPP TOUR 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Fiorella Propato San Martín y Francesca Floriani (Quines, San Luis) continúan haciendo historia, ya que se convirtieron en la pareja más joven (17 años) en llegar a una final del circuito de Padel AJPP.

El pasado fin de semana, en la vecina localidad de 25 de Mayo, se llevó cabo la novena fecha de este importante campeonato que repartía 1.100 puntos, donde Fiorella y Francesca se destacaron una vez más al ser finalistas, siendo superadas ajustadamente 2/6, 6/0 y 6/4 por Iriene Jiménez y Daniela Banchero. Debemos consignar que Banchero es la actual número 1 del país, mientras que Jiménez también lidera el ranking nacional.

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, enaltece la presentación de las jóvenes, quienes afrontaron su primera final en la máxima categoría del padel argentino, midiéndose de igual a igual con las máximas exponentes del país.

Por otro lado, Fiorella y Francesca competirán el próximo fin de semana en el Master de Menores que se realizará en San Isidro, en tanto que desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto se presentarán en México para disputar las semifinales de la América Padel.