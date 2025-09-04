Connect with us
Las Flores

Sebastián Propato convocado como asistente de coach de la Selección Argentina de Menores de Pádel

Publicado

hace 13 segundos

-

La Asociación de Pádel Argentino confirmó los cuerpos técnicos que acompañarán a las selecciones nacionales en la 15ª edición de la FIP Junior World Cup, y entre los nombres destaca el de Sebastián Propato, quien fue convocado como asistente de coach del seleccionado argentino de menores.

El torneo se disputará del 29 de septiembre al 5 de octubre en Reus, España, y reunirá a las máximas promesas del pádel mundial en una competencia organizada por la FIP y Premier Padel España, con el apoyo del Gobierno de Cataluña, la Provincia de Tarragona – Costa Daurada, el Ayuntamiento de Reus y en colaboración con la Federación Española y la Federación Catalana de Pádel.

La designación de Sebastián Propato representa un reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el desarrollo del pádel juvenil, sumándose a un evento que vuelve a Europa tras el éxito de la edición 2023 en Asunción. La ceremonia de apertura será el 28 de septiembre y al día siguiente comenzarán los partidos oficiales.

Con esta convocatoria, Propato se suma al desafío internacional de guiar y acompañar a los jóvenes talentos argentinos, consolidando una vez más la presencia nacional en el máximo escenario del pádel juvenil.

Temas:
