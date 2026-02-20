Las Flores
Cáritas Las Flores realizará una Feria Escolar con venta de ropa infantil
Cáritas Las Flores llevará adelante una nueva Feria Escolar destinada a acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo, ofreciendo útiles y ropa para niños a precios accesibles.
La actividad se desarrollará en la sede ubicada en Pueyrredón 407 y tendrá lugar en dos jornadas: el martes 24 de febrero, en los horarios de 10 a 12 y de 18 a 20; y el jueves 26 de febrero, de 10 a 12 horas.
Bajo la consigna “¡Feria escolar y ropa de niños!”, se pondrá a disposición indumentaria variada como remeras, guardapolvos, polleras, buzos, zapatos, zapatillas, entre otras prendas.
Desde la organización invitan a la comunidad a acercarse y aprovechar esta propuesta solidaria que busca brindar una ayuda concreta a las familias florenses en la previa del comienzo de clases.
