¿Cuáles son las formas de entretenimiento digital más usadas en Latinoamérica?

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Con problemas y guerras en el resto del mundo, América del Sur está comenzando a ser vista como una vía de escape para muchas empresas y personas de todo el mundo. Este crecimiento hace que el entretenimiento digital atraviese un momento de expansión constante y bien sea porque la gente quiere darle la espalda a la realidad, o porque la penetración del internet y el uso masivo de teléfonos inteligentes nos ha cambiado como sociedad, hay muchas cosas interesantes sucediendo.

La más interesante de todas es que hoy ya no se trata solo de ver televisión o escuchar radio, sino que adicionalmente las plataformas de streaming, redes sociales y nuevas experiencias interactivas están redefiniendo qué significa entretenerse en el día a día, especialmente entre los más jóvenes. Parecería ser que hay una democratización en cuanto a quién plantea los contenidos.

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El crecimiento del entretenimiento online en LATAM

El consumo digital ha crecido de forma sostenida, impulsado por la accesibilidad tecnológica y la diversificación de contenidos. No hablamos en este caso sólo de plataformas como Netflix, sino de una variedad de contenidos inusitada: desde el consumo masivo de creadores en Twitch hasta la profesionalización del juego online. Dependiendo de un país u otro, los intereses son diferentes: los mexicanos parecen amar realmente la música, siendo el país número uno de uso de Spotify; mientras que los paraguayos se divierten más jugando a juegos online con bonos de casino sin depósito en Paraguay o los brasileños disfrutan viendo series y películas, siendo el país número uno para la plataforma de Netflix en América Latina.

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Eso nos muestra que, dependiendo del país, hay más interés en formatos específicos y aunque lo anterior no implique una ausencia de interés en otros nichos, quiere decir que toda adopción será progresiva y adaptada a las condiciones locales. Una curiosidad muy interesante es la forma en que universos virtuales como Roblox, recientemente bloqueado por la legislatura porteña, se hicieron un lugar en Argentina más rápido que en otros países de la región.

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Streaming y redes sociales: los grandes protagonistas

Los dos pilares más fuertes del entretenimiento digital en Latinoamérica en este momento son las redes sociales y el streaming y la razón de ello es la posibilidad que tienen servicios como YouTube, TikTok de abarcar prácticamente cualquier tema.

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Hablamos de que es posible encontrar contenido especializado en fútbol, política, astronomía o el tema que se nos ocurra, y lo interesante de este formato es que el streaming permite a quienes generan estos nuevos contenidos monetizar y generar un relato completamente diferente al de los medios más tradicionales.

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En este momento hay un crecimiento sostenido de lo que se conoce como consumo de contenido por demanda, donde cada usuario decide qué ver y cuándo hacerlo, con lo cual el formato tradicional en el que había una sola pantalla en casa y se veía siempre lo mismo ha desaparecido.

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Adicionalmente hay que decir que las redes sociales demostraron tener una capacidad para convertirse en sí mismas en centros de entretenimiento y no sólo en espacios de interacción social. Los nuevos formatos de vídeos cortos y transmisiones en vivo, ahora son parte de lo que hace la gente para entretenerse.

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La televisión sigue presente, pero se transforma

La televisión fue la forma de entretenimiento por excelencia de la clase media durante décadas y aunque todavía tiene un lugar relevante, salvo excepciones muy contadas, los formatos se han tenido que ir reinventando para sobrevivir a los nuevos tiempos.

También por esa razón, programas culturales o realities del estilo “Bailando por un sueño” o “Bailando con el alma”, tienen tanta acogida, ya que logran conectar con la emocionalidad del espectador y se integran desde una perspectiva mucho más íntima de consumo audiovisual en la que hay muchísimos contenidos alrededor del show en sí mismo.

Este tipo de propuestas demuestra que la televisión no va a desaparecer, sino que se está adaptando a los nuevos hábitos en los que se combinan formatos tradicionales con una sensibilidad más de este tiempo.

Videojuegos y experiencias interactivas en alza

Finalmente, el sector que más ha ganado terreno en los últimos años es el de los videojuegos y en este caso no hablamos sólo de aquellos que se juegan en una PlayStation 5 o cualquier consola de última generación, sino sobre todo de aquellos títulos que ofrecen experiencias móviles mucho más ligeras.

Aunque pueda resultar gracioso, el auge del Candy Crush de hace unos años redefinió la forma como ciertos grupos etarios se relacionan con la tecnología y esta tendencia se ha intensificado con la expansión de las comunidades online donde los jugadores no sólo consumen contenido, sino que interactúan en tiempo real.

Lo que nos queda claro es que América del Sur es un laboratorio en sí mismo de la forma en que evolucionan las tendencias digitales en la región y que pese a la situación económica, la esfera del entretenimiento en el país sigue haciéndose más fuerte y diversa.

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