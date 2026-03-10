Desesperada búsqueda de Bali: ofrecen $500.000 por información sobre su paradero

La angustia crece con el paso de los días. A varias semanas de su desaparición, Bali aún no apareció y sus dueños aseguran que hasta el momento no recibieron ninguna información sobre su paradero.

Ante la desesperación y la falta de novedades, la familia decidió ofrecer una recompensa de $500.000 para quien pueda aportar datos concretos que permitan saber qué pasó con ella o dónde se encuentra. Contacto: 221 542 5341

Según expresaron públicamente, creen que alguien podría tenerla, ya que desde el momento en que desapareció no hubo ningún rastro ni aviso.

“Bali nunca apareció. Ya pasaron semanas y no recibí una sola noticia. Alguien la tiene. Ofrezco $500.000 a quien tenga información sobre ella”, expresaron.

La familia solicita que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de manera inmediata, incluso de forma reservada, con el objetivo de poder dar con su paradero.

Mientras tanto, continúa la búsqueda y el pedido de difusión para que Bali pueda volver a su hogar.