Las Flores

Abigeato en predio ferial: interdictan hacienda y restituyen dos vacunos a un vecino de Las Flores

Personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) Las Flores detectó irregularidades durante un control de transporte de hacienda realizado el miércoles en el predio ferial de la ciudad, lo que derivó en el inicio de actuaciones por abigeato y la intervención de la Justicia.
Se informa mediante el presente que dia miércoles último personal de este C.P.R. en control de transporte de hacienda en predio ferial, constato la existencia de animales vacunos que se trasladaban en dos camiones ajenos al medio, donde al inspeccionar la carga dan cuenta que no se hallaban la marca, como tampoco botón caravana, procediendo a interdictar la hacienda para corroborar procedencia y propiedad, donde dos de ellos uno sin marca y otro marcado no coincidente con la GUIA, iniciadas averiguaciones se logro establecer que estos dos vacunos eran propiedad de un vecino del medio, lindero al lugar de carga de origen, comunicados U.F.I. N° 11 a cargo Dr. Peiretti Adrian Depto. Judicial Azul, dispuso el recogimiento y entrega de los vacunos a su propietario y notificación formación causa art. 60 C.P.P. para con transportista y emisor de la carga ciudadano del medio.

Por lo que se dio inicio a actuaciones caratuladas ABIGEATO, con la intervención de U.F.I. 11, Departamento Judicial Azul. una vez finalizadas medidas de rigor se aguardan medidas judiciales, continuando con la investigación en curso. Informo: Subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, Jefe Comando de Prevención Rural Las Flores

