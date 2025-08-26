La Cámara de Apelación de Azul dispuso la libertad del policía florense acusado de abuso sexual

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul hizo lugar al recurso presentado por la defensa y revocó la prisión preventiva dictada el 14 de julio en la causa Nº 49.622. En consecuencia, dispuso la inmediata libertad del imputado, que se hará efectiva por intermedio del Juzgado de Garantías N°1, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

En su resolución, el Tribunal señaló que en esta etapa no se alcanza la “probabilidad positiva” que exige el Código Procesal Penal para sostener la medida de coerción más gravosa. La Cámara indicó que, si bien existen constancias que avalan la hipótesis fiscal, persisten dudas que impiden mantener la prisión preventiva en este momento del expediente. El pronunciamiento no implica absolución ni sobreseimiento: la investigación penal continúa su curso.

Uno de los aspectos señalados en el fallo es lo expresado por el menor en la entrevista en Cámara Gesell: durante la declaración, el niño manifestó de manera espontánea que “era mentira lo que le hacía su papá” y mencionó que ciertos dichos provenían de lo que le habría contado su madre. Estas contradicciones, sumadas a la edad temprana del menor y la falta de precisiones en el relato, generaron incertidumbre en los magistrados sobre la solidez de la prueba en esta instancia.

La decisión también ordena medidas de restricción: se dispuso la prohibición de contacto por cualquier medio del imputado respecto de la denunciante y su núcleo familiar directo, entre otras condiciones que fijará el Juzgado de Garantías.

La defensa había apelado la resolución de primera instancia el 28 de julio; ahora, con el fallo de Cámara, se revierte la situación de encierro preventivo mientras se mantiene íntegramente la investigación.

La resolución de la Cámara dejó en claro que la medida adoptada no implica minimizar la gravedad de los hechos denunciados ni eximir de responsabilidad al acusado. Se trata de una decisión estrictamente procesal vinculada al análisis de la prueba reunida hasta el momento, por lo que el expediente continuará en etapa de investigación y se seguirán incorporando elementos para determinar la responsabilidad penal.

Noticias Las Flores resguarda la identidad del menor involucrado y recuerda que, ante situaciones de violencia o abuso, existen canales de asistencia y denuncia.