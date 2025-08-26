Las Flores
La Cámara de Apelación de Azul dispuso la libertad del policía florense acusado de abuso sexual
La medida no implica absolución: la investigación judicial continúa en trámite, con medidas restrictivas y prohibición de contacto hacia la denunciante y su entorno.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul hizo lugar al recurso presentado por la defensa y revocó la prisión preventiva dictada el 14 de julio en la causa Nº 49.622. En consecuencia, dispuso la inmediata libertad del imputado, que se hará efectiva por intermedio del Juzgado de Garantías N°1, sin perjuicio de la continuidad del proceso.
En su resolución, el Tribunal señaló que en esta etapa no se alcanza la “probabilidad positiva” que exige el Código Procesal Penal para sostener la medida de coerción más gravosa. La Cámara indicó que, si bien existen constancias que avalan la hipótesis fiscal, persisten dudas que impiden mantener la prisión preventiva en este momento del expediente. El pronunciamiento no implica absolución ni sobreseimiento: la investigación penal continúa su curso.
Uno de los aspectos señalados en el fallo es lo expresado por el menor en la entrevista en Cámara Gesell: durante la declaración, el niño manifestó de manera espontánea que “era mentira lo que le hacía su papá” y mencionó que ciertos dichos provenían de lo que le habría contado su madre. Estas contradicciones, sumadas a la edad temprana del menor y la falta de precisiones en el relato, generaron incertidumbre en los magistrados sobre la solidez de la prueba en esta instancia.
Trasladaron al productor agropecuario florense a la Unidad N° 2 de Sierra Chica acusado por abuso sexual agravado
La decisión también ordena medidas de restricción: se dispuso la prohibición de contacto por cualquier medio del imputado respecto de la denunciante y su núcleo familiar directo, entre otras condiciones que fijará el Juzgado de Garantías.
La defensa había apelado la resolución de primera instancia el 28 de julio; ahora, con el fallo de Cámara, se revierte la situación de encierro preventivo mientras se mantiene íntegramente la investigación.
La resolución de la Cámara dejó en claro que la medida adoptada no implica minimizar la gravedad de los hechos denunciados ni eximir de responsabilidad al acusado. Se trata de una decisión estrictamente procesal vinculada al análisis de la prueba reunida hasta el momento, por lo que el expediente continuará en etapa de investigación y se seguirán incorporando elementos para determinar la responsabilidad penal.
Noticias Las Flores resguarda la identidad del menor involucrado y recuerda que, ante situaciones de violencia o abuso, existen canales de asistencia y denuncia.
En el marco del 58º aniversario del CEF Nº6, se rendirá homenaje al profesor Mauricio Juárez
Javier Rodríguez en Urbana FM 92.7: “Necesitamos un Estado presente para fortalecer la producción, el empleo y las pymes”
La Provincia giró los fondos de los Juegos Bonaerenses a los municipios, Las Flores recibió casi 4 millones
Las jugadoras Jazmín Astaburuaga y Nicole Robles, junto a la entrenadora Felisa Suárez, llevan el hockey de El Taladro al Torneo Argentino Sub 16 en Mendoza
La Cámara de Apelación de Azul dispuso la libertad del policía florense acusado de abuso sexual
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras