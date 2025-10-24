Las Flores
La Policía Comunal realizó allanamientos y secuestró motos en causas por infracciones viales
Personal de la Policía de Las Flores realizó dos allanamientos en el marco de investigaciones sobre menores conduciendo motocicletas sin licencia y realizando maniobras peligrosas en la vía pública. El primer allanamiento se llevó a cabo en Avda. Rivadavia al 600, en el marco de la causa por infracción arts. 48 inc. w y d) y 78 Ley 24.449.
Durante la diligencia se secuestró motocicleta Honda XR 190 cc, color negra, y cuyo causante ya es reincidente en este tipo de infracciones. De manera simultánea, se cumplió una orden de allanamiento en Del Parque al 400, en el marco de la causa por infracción arts. 48 inc. w y d) y 78 Ley 24.449.
En este procedimiento se secuestró una motocicleta Honda XR 150 cc, color blanca, utilizada en maniobras peligrosas y sin la correspondiente habilitación de conducción. Como resultado de ambos procedimientos, los ciudadanos notificados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras que los vehículos y objetos secuestrados serán incorporados a la investigación.
