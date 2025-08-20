La Sub DDI Las Flores realizó un allanamiento en la ciudad por la sustracción de un vehículo ocurrido el fin de semana

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, llevo a cabo Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro, en el marco de I.P.P. caratulada “HURTO AGRAVADO (VEHICULO DEJADO EN LA VIA PUBLICA)”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 09 a cargo de Dr. Laura Margaretic y Ayudantía Fiscal de las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre del Departamento Judicial de Azul.

Debido a una denuncia penal radicada por una ciudadana de este medio el día 17 del corriente mes y año , la cual daba cuenta que había dejado estacionado fuera de su domicilio situado en calle Hipólito Irigoyen al 500 un vehículo marca Ford modelo Ka con sus llaves colocadas y que siendo aproximadamente las tres horas de la madrugada del mismo dia constato el faltante de dicho vehículo.

Que horas más tarde el automotor denunciado apareció abandonado en calle 9 de Julio entre Avenida Carmen y Avenida San Martin de esta localidad. Por lo que de manera inmediata efectivos policiales de la SUB DDI LOCAL se abocaron a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámaras perteneciente a la Municipalidad de Las Flores como así también Privadas, testimonios de recepcionados, diligencias coordinadas por la Fiscalía Actuante, logrando recolectar diversas pruebas que permitió establecer como autor del hecho a un ciudadano oriundo de esta ciudad identificado como Juan Carlos Izquierdo. Otorgando para el día de la fecha el Juzgado de Garantías Nro. 1 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro para el lugar de residencia del nombrado, sito en Avenida San Martin entre calle Harosteguy e Hipólito Irigoyen. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial por personal de Sub DDI Las Flores, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de un teléfono celular marca Xiaomi, una campera de jean, un pantalón de jeans y un par de Zapatillas marca Adidas, elemento de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente.-